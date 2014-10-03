港报财经评论：港股易跌难弹，下关考验22,350--经济日报10月3日

港股易跌难弹，下关考验22,350/ 林瑞芬

美股周三急回，加上香港政治环境如此，港股今日复市恐怕续为不看好的投资者予取予携。判断港股几时届“别人恐慌时我进取”的地步，还需要时间。占中运动，点火容易熄火难，港股注定易跌难弹。加上，美股脚软步伐，无疑对港股形成双重夹击。过去六个月数据显示，对小型股有启示作用的罗素2,000指数已录得跌幅，其中自7月开始最为明显，这时段也是市场加剧预期美国加息的时段，反映市场人士的避险工作已进行。近月，罗素2,000指数已失守250天平均线，所见跌势正加速中，启示中期利淡的讯号明确。如一级一级地扩散，最后应该是年初以来较强势及代表到美股整体表现的标普500指数。事实上，在近周标普500指数已经跌穿了50天平均线，正如前所指，年来都有几次跌穿的纪录，就跌穿即预示熊市来的指标作用一般。

由此，建议多加参详200天平均线，此乃自2012年来未曾大幅失守过的重要技术关口，如此关也失守，提防跌势步小型股加速的后尘。到时，港股的弱势，绝不孤单了！市场对美国结束量宽，加息预期的升温，是美股脚软的原因之一。市场的加息起始点已有共识，在明年年中甚至更前，惟加息第一枪后，步伐以及明年年底的利率水准更加重要。据列根时期总统经济顾问委员会主席、哈佛大学教授马丁——费尔德斯坦（Martin Feldstein）撰文指出，2季度美国CPI折合年率为4%，如果单纯考虑通胀，当前恰当的联邦基金利率水准应该接近4%。他承认劳动力市场存在资源利用不足，但认为其中有结构性因素，而且只有短期失业率才会影响通胀，因此，明年通胀率继续上升意味着明年年底的利率水准将高于当前联储所预测的1.25至1.5%。他另外指出，金融市场一直纠结于联储到底将在3月份还是6月份加息，但个人倾向于认为联储将从3月份开始加息。

全球经济复苏动力已非坦途，据最新9月制造业PMI资料，已经公布的25个经济体中，有8个改善，15个走弱（如日本、德国、英国、韩国），两个不变。在未发生占中活动前，港股又早埋伏了美国加息的压力，但由于中国经济未有硬着陆，沪港通通车在即，以及A股造好，将加息疑虑暂盖。(B06)

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占中冲击，只宜低捞/ 余少文

中国内地股市休战，中资股在占中冲击下，相信在今次国庆黄金周的表现会十分凄惨，加上政治市难估底，但又遇上沪港通，相信投资者预期第四季市况会异常震荡。国指9月最后三个交易日以“四连跌”来结束第三季，导致第三季微跌24点，收报10,310点，表现差于红指和A股；红指第三季升33点或0.8%，收报4,402点；沪深300指数则升285点或13%，收报2,450点；上证综合指数升315点或15%，收报2,363点，可解释为沪港通因素带旺A股。只是国指中秋过后出现逆转走势，到月尾的15个交易日中跌了13日，要找藉口当然是“占中”所拖累。

虽然红指连升两个季度，但国指和红指第一季表现极差。国指今年首三季跌505点或4.7%，红筹跌151点或3.3%，即今年到目前为止的整体表现欠佳。超过500只的国企、红筹和民企，首三季录得1倍以上升幅的数目只有14只，国企占9只，占国企比例不足6%。升幅最劲H股是元征科技 和浙江世宝 ，升幅超过2倍；然后是东北电气 以及停牌中的洛阳玻璃 和渖阳公用 ，都是创业板转到主板又或是绩差股，散户较少沾手的股份，令觉得国指过去三季的走势不踏实。

展望第四季，在7月和8月的时候仍然乐观，总预期国指可以升至12,000点，尤其9月初升越11,200点的时候，可惜希望跟现实是两码子的事，即使预期占中会在10月初发展，大市在9月中已开始下滑，加上占中的提前和范围扩大，单单只看到下周二的黄金周期间，已经没有期望，即使国指历来在国庆黄金周升多跌少，今期跌市应该是主调。黄金周过后，要看A股走势，如A股处于强势，至少可以令国指暂时“止泻”，中资股在整个第四季都不会是太平。翻查国指踏入2000年至去年的十四个年度的第四季表现，只有三个年度的第四季是下跌，即第四季过去是升多跌少，不同于上证升跌参半的现象。若然国指要维持过去升多跌少的走势，则第四季会是先跌后升。先跌是预期的事，因为占中没完没了，后升则要看沪港通的威力，以及中国如何推动中国内地经济和拆解占中这炸弹。(B05)

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