港报社评：官民同觅出路，莫再硬碰硬--经济日报10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
占中行动爆发已六天，市民日益担心港府与示威者寸步不让，旷日持久的占领除损经济民生，更重创香港国际形象。官民应以先易后难原则，建对话桥梁，莫只斗硬将香港推上绝路。
示威者必须明白，群众运动能量来自市民，若占领行动不断升级、对经济民生以至香港国际形象打击面不断扩大，不但不利争取港人同情谅解，反徒惹更多市民生厌反感。示威者若将市民福祉、香港整体利益摆在自己的对立面，根本是搬石砸己脚。
占中若要解套，港府与示威者不能只斗硬摆姿态，必须谋求对话，同觅出路。有示威组织要求香港特首梁振英即时下台、全国人大撤回政改决定，实强人所难，根本难以此打开对话大门。
要务实化解僵局，当前选项极有限，较可行是以先易后难原则，港府与示威者先商议一些有讨论空间的要求。如有组织盼腾出政府总部一带，让示威者集会，港府可伸出橄榄枝，邀请示威组织就集会场地协商。
此既有助化解占领遍地开花对民生经济的影响，更重要是搭起政府和示威者的沟通桥梁，先就一些较易处理的问题，筹谋具体成果，有利各方可更平心静气，继而商讨其他更困难更复杂的争议，为以谈判方式解决僵局迈出第一步。
说到底，政治是妥协艺术，港府与示威者都不能抱你输我赢、务求赢到尽的态度，双方都要降低过高诉求，设法寻求对话，以打开出路，铺路让占领行动和平落幕。(A14)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
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