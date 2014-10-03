港报社评：打击警方士气，于港何益?--文汇报10月3日

＂占中＂示威者日前暴力冲击警方防线，迫使警方施放催泪弹试图驱散搞事者，事后被批评为＂暴力＂对待＂手无寸铁的学生＂。警方强调，使用催泪弹是为驱散人群，制造安全距离，避免示威者冲击造成的伤害。事实上，警方当日施放催泪弹是在特殊情况下的合理必要之举。当时大批示威者与警方发生激烈推撞，警方在多番使用胡椒喷雾仍无效的情况下，唯有使用催泪烟控制场面，保障警员和示威者人身安全，各界应理解警方做法。必须指出的是，冲击政府机构占领马路本身已属违法行径，警方维持秩序何错之有？警队是香港法治社会的守护神，是社会安宁的卫士，打击警队士气对香港社会有害无益。

施放了87枚催泪弹驱散示威者，导致这一后果的人是撕毁了＂和平＂诺言的＂占中＂搞手。他们发动示威者突袭警方防线，导致现场一片混乱，一些激进示威者更以雨伞来攻击警员。警方在多番劝告不果之下，才动用最低程度的武力驱散示威者。警方的处理并没有可质疑之处。

举世称誉，而警队正是香港法治的守护神。香港回归17年来，警务人员一直紧守岗位、平和克制、果断执法，确保社会正常运作，保障市民身家性命安全。警队的专业文明举世闻名，是维护社会稳定的重要力量。现在一些人为达政治目的而对警方作出种种不符事实的攻击，是想打击警方士气。试问，如果警方士气低落，未能有效执法，最终受害的是谁？打击警方士气，对谁有好处？这些都值得社会各界深思。(A05)