港报社评：商品低迷欧洲添乱，美元强势不易扭转--信报10月3日

20年光阴似箭，一晃眼间，2014年已过了75%。回顾首3季，港股9月在政改引发的抗争中剧挫7.3%，创接近两年半以来最大单月跌幅，惟与年初比较跌1.6%，几近原地踏步。美股近期波动加剧，小型股沽压尤其沉重，但标普500指数年初至今仍录得5%升幅；未经汇兑调整，欧股整体亦能为投资者带来正回报。环球股市在政经不稳人心虚怯下风险增加，惟暂未偏离反覆靠稳格局。传统上，香港投资者较重视股市和楼市，但资产市场环环相扣，许多足以牵一发而动全身的讯息，往往潜伏于股楼以外的资产领域。此等讯息非但让掌风气之先者享尽优势，债、汇、商品市场发出的讯息，更足以左右中国银行政策取向。

纵观全局，目前有＂势＂可见的环节不下3个：1、美元强势益发明显；2、商品价格疲莫能兴；3、新兴市场大幅调整。这3个趋势既因主要经济体增长周期不同、货币政策有别而生，货币政策反过来亦受这3个趋势牵引，何去何从，值得投资者多花心思研究。

美汇指数上周突破85水平，创4年新高，且连续10周上扬，写下17年来最长升市纪录，本周高位徘徊，85/86平争持激烈。另一边厢，由20项目组成的彭博商品指数，上周跌至4年低位。美汇与商品，彷佛一面镜子下的两个倒影，此强则彼弱，反之亦然。

美国上周公布次季GDP最终修订，增长率从4.2%上调至4.6%，本周焦点转向9月份官方就业报告。数据周五始公布，惟ADP私营部门就业统计周三抢先出炉，上月新增职位经季节性调整后为21,3000个，略胜预期并维持近月稳步改善势头。欧洲央行昨天议息后，行长德拉吉表示，未来两年将持续购买资产，藉此刺激欧罗区通胀和经济增长。无论从政策层面还是实体经济衡量，欧美背驰迹象益发明显。美汇指数经过2个多月直线上升，超买严重急待整固，但调整过后，易升难跌格局不会改变。 (A02)