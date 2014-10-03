港报社评：事态滑向危险边缘，各方万勿火上加油--明报10月3日

占领行动事态，未因为过去数日情势稍为平静而有良性转机，反而恶化。各方若继续一意孤行，新一轮警方与示威者冲突，甚至更暴烈的对抗，极有可能发生。除非要制造流血收场局面，否则各方有责任剪掉已经点燃的政治炸弹引信，使局势不至更难收拾。若各方坚持硬碰，香港有可能跌入万劫不复境地，期望口口声声说守护香港的人，切勿做出害港的事。

推动社会运动，只知进、不懂退，最大可能是头破血流，学联若选择现在与警方＂决战＂，并非明智选择。学联的明智选择，应该是放弃包围政府建筑物，剪掉即时与警方对抗的政治炸弹引信，以免被炸得遍体鳞伤。这场占领行动，由学生罢课开始，触动那么多市民以行动支持占领，主要是学生强调和平、理性、非暴力，若学联选择与警方冲突，则它的正当性会受到质疑。民意如流水，届时民意逆转，民气溃散，占领行动不仅取不到成果，被贴上的暴力标签，更会给香港争取民主带来负面影响。

占领行动对市民生活、工作引起不便，中西区和湾仔的学校复课无期，占领区附近商舖与报摊等小商贩生意大受影响，而因为政局动荡，整体市道下滑，港元汇率、股市持续下跌，会否引发金融风暴已经成为投资者的悬念。随着时日推移，若事态延宕，这些影响将会深化下去。可以预期，民意逆转可能只是早晚的事，学联与占中3子应该思考如何收割已经取得的成果，徐图后计；这是摆在跟前的议题，而非寻思与警方冲突对抗。(A03)