全球金市：现货金五周来恐遭遇第四周疲势，美非农报告备受瞩目

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
贵金属受美元升值打击，美元指数料录得连续12周涨势。
美国经济数据表现强劲，及美联储将较预期提早升息的臆测，均推升美元。
美国上周初请失业金人数意外下降，显示劳动市场或许变得紧俏。
与此同时，本周香港民主示威活动提供金价些许支撑，金价从九个月低位回升，但仍不足以逆转美元强势导致的跌势。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四减少1.19吨，至767.47吨，为2008年12月以来最低。
全球最大黄金买家--中国正逢国庆假期，金价在实货市场也未能获得太多支撑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。