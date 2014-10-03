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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 09:25 BJT

全球金市：现货金五周来恐遭遇第四周疲势，美非农报告备受瞩目

贵金属受美元升值打击，美元指数料录得连续12周涨势。

美国经济数据表现强劲，及美联储将较预期提早升息的臆测，均推升美元。

美国上周初请失业金人数意外下降，显示劳动市场或许变得紧俏。

与此同时，本周香港民主示威活动提供金价些许支撑，金价从九个月低位回升，但仍不足以逆转美元强势导致的跌势。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四减少1.19吨，至767.47吨，为2008年12月以来最低。

全球最大黄金买家--中国正逢国庆假期，金价在实货市场也未能获得太多支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳)
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