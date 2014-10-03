港报社评：＂雨伞革命＂，推港陷长期乱局--星岛日报10月3日

占领中环运动把政府总部外包围网扩及特首办公室，只要群众冲击警方防线，强闯政府中枢，警方将以武力对付，更激烈的冲突就会爆发，把运动进一步带向暴乱的方向。占中的重点诉求包括要香港特首梁振英下台，已有推翻政权意味，染上了＂颜色革命＂的色彩，西方传媒冠以＂雨伞革命＂的称号，也侧面反映英美有意促使占中变成一场＂革命＂。

学生组织要梁振英辞职，否则将行动激化至＂占领＂一些政府建筑物。由于梁振英在中国坚持下绝对不会下台，行动升级无可避免。不受指挥的示威群众昨彻夜占据政府总部附近道路，随时准备冲击，行动的激烈程度和冲突风险，比占领金钟的行动更甚。

特首办和政府总部是香港政治心脏，不容瘫痪，里面的大量机密文件，也不容外人随便接触。因此，对任何冲击政府总部的严重违法行为，警方都必会强硬对付。疑是一箱箱运进去的催泪气体和橡胶子弹是无言的警告。

群众运动的最大危机是日趋激进，任何面对现实的妥协都被视为背叛，组织者控制不了局面，甚至出现无人驾驶，运动无法煞掣，要不全胜，就是车毁人亡。港人应该警惕＂雨伞革命＂将引领香港堕入美丽包装的陷阱，令香港管治和社会撕裂恶化到长期陷入混乱之局。 (A04)