金属期市：伦铜从五个月低点反弹，但前景不容乐观

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
欧洲央行周四提出购买重新包装债券的计画，将在数周之内实施，藉此拯救欧元区疲弱不振经济，而央行总裁称必要时将扩大采取行动。
圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美联储第三轮购债计划对美国就业市场产生的效果比预期要好，所以美联储的加息行动更有必要加快。
中国青岛港口金属融资骗贷事件导致镍出口意外跳增，降低了对全球镍供应短缺的预期。
菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示，新一代吉普牧马人(Jeep Wrangler)的生产材料可能由钢铁改为铝，此举会将该车型的生产从美国俄亥俄州Toledo工厂迁走。(完)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。