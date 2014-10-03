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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 09:33 BJT

金属期市：伦铜从五个月低点反弹，但前景不容乐观

欧洲央行周四提出购买重新包装债券的计画，将在数周之内实施，藉此拯救欧元区疲弱不振经济，而央行总裁称必要时将扩大采取行动。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美联储第三轮购债计划对美国就业市场产生的效果比预期要好，所以美联储的加息行动更有必要加快。

中国青岛港口金属融资骗贷事件导致镍出口意外跳增，降低了对全球镍供应短缺的预期。

菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示，新一代吉普牧马人(Jeep Wrangler)的生产材料可能由钢铁改为铝，此举会将该车型的生产从美国俄亥俄州Toledo工厂迁走。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李爽/郑茵)
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