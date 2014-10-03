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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 09:20 BJT

****《港报快速浏览》--10月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                     
 《香港报摘》--经济日报                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                         
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：官民同觅出路，莫再硬碰硬--经济日报                           
 港报社评：打击警方士气，于港何益?--文汇报                              
 港报社评：商品低迷欧洲添乱，美元强势不易扭转--信报                     
 港报社评：事态滑向危险边缘，各方万勿火上加油--明报                     
 港报社评：＂雨伞革命＂，推港陷长期乱局--星岛日报                       
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：沙地求量不求价，油价跌势难止--信报                       
 港报财经评论：港股易跌难弹，下关考验22,350--经济日报                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                 
 台湾报摘                                                                 
    
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