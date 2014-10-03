版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 09:40 BJT

《全球汇市》美元兑日圆反弹，投资者静候美国非农就业报告

美元兑日圆与欧元奋战的时候，澳元与新西兰元兑美元均趁势上涨。

澳元兑美元 报0.8788美元，此前从本周稍早触及的九个月低位0.8663反弹。

新西兰元 最新报0.7877美元，新西兰元本周曾触及14个月低位0.7708。

日本股市日经指数 上涨约0.2%，上日大跌2.6%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2657 1.2668 -0.09 -7.92 1.3745

美元/日圆 108.81 108.41 +0.37 +3.33 105.30

欧元/日圆 137.72 137.33 +0.28 -4.84 144.73

美元/瑞郎 0.9548 0.9539 +0.09 +6.94 0.8928

英镑/美元 1.6132 1.6142 -0.06 -2.56 1.6556

美元/加元 1.1170 1.1154 +0.14 +5.18 1.0620

澳元/美元 0.8790 0.8803 -0.15 -1.38 0.8913

新西兰元/美元 0.7871 0.7901 -0.38 -4.08 0.8206

澳元/日圆 95.640 95.430 +0.22 +1.91 93.850

新西兰元/日圆 85.640 85.650 -0.01 -0.89 86.410

英镑/日圆 175.53 175.00 +0.30 +0.69 174.33

澳元/新西兰元 1.1159 1.1137 +0.20 +2.87 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/孙茉莉/王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐