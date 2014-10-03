《全球汇市》美元兑日圆反弹，投资者静候美国非农就业报告

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
美元兑日圆与欧元奋战的时候，澳元与新西兰元兑美元均趁势上涨。
澳元兑美元 报0.8788美元，此前从本周稍早触及的九个月低位0.8663反弹。
新西兰元 最新报0.7877美元，新西兰元本周曾触及14个月低位0.7708。
日本股市日经指数 上涨约0.2%，上日大跌2.6%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2657 1.2668 -0.09 -7.92 1.3745
美元/日圆 108.81 108.41 +0.37 +3.33 105.30
欧元/日圆 137.72 137.33 +0.28 -4.84 144.73
美元/瑞郎 0.9548 0.9539 +0.09 +6.94 0.8928
英镑/美元 1.6132 1.6142 -0.06 -2.56 1.6556
美元/加元 1.1170 1.1154 +0.14 +5.18 1.0620
澳元/美元 0.8790 0.8803 -0.15 -1.38 0.8913
新西兰元/美元 0.7871 0.7901 -0.38 -4.08 0.8206
澳元/日圆 95.640 95.430 +0.22 +1.91 93.850
新西兰元/日圆 85.640 85.650 -0.01 -0.89 86.410
英镑/日圆 175.53 175.00 +0.30 +0.69 174.33
澳元/新西兰元 1.1159 1.1137 +0.20 +2.87 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/孙茉莉/王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/李婷仪)
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