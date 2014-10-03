《独家新闻》嘉信理财将PIMCO总回报债券基金撤离目标日期基金

路透10月2日 - 美国嘉信理财 一位发言人周四对路透表示，该公司已将太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金从其10支目标日期基金和集体信托基金中撤除。

PIMCO联合创始人葛罗斯上周五宣布离职，加入骏利资产管理 后，嘉信理财本周完成了对该基金的检视。

公司零售的目标日期基金管理29亿美元资产，其中1.41亿美元投资PIMCO总回报债券基金。嘉信理财发言人称，公司正在寻求替代PIMCO总回报债券基金的标的，目前暂时将PIMCO资产放置于嘉信总债券市场基金 和Loomis Sayles投资级债券基金 。

在集体信托基金中，嘉信理财9月开始降低在PIMCO基金的资产配置，并聘用富国银行 旗下的资产管理分支担任额外的顾问。

该公司无法立即确认集体信托基金资产规模为何，但总数应达数十亿美元。

目前未能立即联系到PIMCO发言人进行置评。(完)