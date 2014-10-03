国际油市：油市交易商揣测OPEC可能准备展开价格战

路透伦敦/迪拜10月2日 - 沙特阿拉伯调降其石油官方售价的决定，已引发交易商揣测石油输出国组织(OPEC)将有一场削价战，因在供应充沛但需求平平的情况下，许多成员国可能会竞相保住其市场份额。

中东产业和交易消息人士表示，面临金融危机以来油价最惨跌情况之一，许多人呼吁OPEC成员国要团结一致，但值此之际，很有可能发生竞相削价的情况。

OPEC下次于11月召开的会议将备受关注，以得知是否会减产。指标布兰特原油价格周四持续跌向每桶90美元，这让许多OPEC成员国及俄罗斯等其他主要产油国出现麻烦的预算缺口。

一些OPEC国家益发担心油价下跌，并呼吁减产，但主要的波斯湾成员国仍看好冬天需求将会重振市场。

“沙特将不会减产，除非集体减产，他们必须听到别人也这么说，”一位要求匿名的产业观察人士表示。

“这像是恶性竞争的开始，来看看谁会撑到最后。”

由于布兰特原油已下跌，伊拉克和其他OPEC成员国也调降其官方售价，不过，沙特的降价幅度仍让不少观察家跌破眼镜。

沙特将其阿拉伯轻质油相较于指标原油的价差每桶调降逾1美元，在每桶几美分钱的波动上算是很大的降幅。

“这些降幅出人意外地大，”一主要石油贸易公司的资深人士表示。“我认为这在迫使其他OPEC成员国为了竞争而降价上可能起到关键作用。”