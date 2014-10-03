《汇市简讯》欧元/日圆尾随美元/日圆反弹，上方面临技术阻力位

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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* 欧元兑日圆自隔夜136.88反弹，今早稍早从137.34升至137.81
* 该交叉盘尾随美元/日圆走势，无视于欧元/美元疲势
* 美元/日圆可能在109.00之前受到抑制，欧元/美元仍倾向于下行
* 欧元/日圆技术阻力位在小时图下移的一目均衡云区137.86-138.15
* 切入位在138.09的100日移动均线逐步下移，亦将使上档受抑
* 支撑位在日线图云顶137.51，以及小时图转换线和基准线，分别为137.49和137.34。(完)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。