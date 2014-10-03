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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 09:43 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆尾随美元/日圆反弹，上方面临技术阻力位

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* 欧元兑日圆自隔夜136.88反弹，今早稍早从137.34升至137.81

* 该交叉盘尾随美元/日圆走势，无视于欧元/美元疲势

* 美元/日圆可能在109.00之前受到抑制，欧元/美元仍倾向于下行

* 欧元/日圆技术阻力位在小时图下移的一目均衡云区137.86-138.15

* 切入位在138.09的100日移动均线逐步下移，亦将使上档受抑

* 支撑位在日线图云顶137.51，以及小时图转换线和基准线，分别为137.49和137.34。(完)

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