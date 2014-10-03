《外汇专栏》日本银行业者扩大海外贷款，为日圆贬值推波助澜

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberly 编译 张明钧

路透伦敦10月2日 - 日圆兑美元贬值的情形可能会延续下去，因日本大型银行业者放贷的内容有所转变。由于国内回报率低得可怜，导致日本大银行增加海外放贷，从而产生美元需求。

美元兑日圆下滑局面料不会持久，尽管眼下让增持美元多仓的外汇交易员感到心烦意乱。

截至6月底，三菱UFJ金融集团 、瑞穗金融集团 、三井住友金融集团 的海外贷款余额达6,638.9亿美元。

光是三菱UFJ金融集团2014上半年底的海外贷款余额，就增长25%至33.9万亿(兆)日圆(3,298.9亿美元)

6月30日时，美元/日圆汇率收在101.30，因此6,638.9亿美元相当于67.252万亿日圆。

然而到了本周四，美元/日圆在108.50交投，同样规模的海外美元曝险部位总值便达72.032万亿日圆，因为美元汇价从6月30日至周四涨了7.1%。

日圆大幅贬值，所以以日圆计价来看，日本银行业者持有的海外资产价值膨胀。这需要小心管理，一方面是因为这部分曝险必须取得融资来源，另一方面则是其对资本充足率的影响。

银行资本充足率的定义，是以本国货币计价的核心股权资本与整体风险加权资产(risk-weighted assets, RWA)之比，当RWA上升时，就必须提列更多资本。

6月30日至今，美元兑日圆升值7.1%，导致日本银行业者的RWA也出现一定程度的升高。银行要么提高核心股权资本，要么借入更多美元以抵销贷款部位，或双管齐下。

9月中旬时，美元/日圆基差互换(basis swap)合约下滑，有部分是反应日本银行业者在9月30日日本会计年度上半年结束前的美元需求。

日本银行业者是否将注意力转向在日历年年底获取美元，目前仍有待观察。

三菱东京日联银行以及瑞穗银行9月通过新债发行总计筹得70亿美元。

“对于三菱UFJ金融集团而言，扩大美国的存款基数非常重要，”三菱UFJ金融集团副社长田中正明于9月2日向路透表示。

日本实施超宽松货币政策，迫使日本银行业者从海外美元贷款中寻求回报。这样做的副作用之一就是削弱了日圆兑美元，和官方政策立场效果一致。

如今日本银行业者发现，随着日圆走软，他们越想控制美元贷款部位，就会让美元越具有吸引力，从而导致日圆进一步走软。

这是否切中日本决策者的心意，仍然说不准。决策者总是很关心日本银行业过得好不好，他们可能将此类因素推动的日圆下跌视为日圆的“不当”贬值，并开始口头施压。

日本经济财政大臣甘利明周三表示，“日圆过度上涨或下跌，或过份迅速波动，都对经济不利。”当日日圆兑美元甚至跌至110日圆。

外汇市场可以预期的是，若日本银行业者管控海外贷款曝险相关的需求持续造成日圆走软，则将会见到更多此类评论。(完)