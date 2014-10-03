全球金属：中国金属融资骗贷丑闻过后，镍库存出现大增

中国不锈钢厂依赖印尼矿石来生产含镍生铁(NPI)，这是精炼镍的廉价替代品。而出口禁令导致镍价在5月前跳涨50%。

但青岛港口的融资丑闻推翻了明年之前全球供应不足的预期。6月时，据悉有公司使用虚假仓单，通过同一批金属获取多笔担保贷款，丑闻就此爆发。

四个月过去了，这件大宗商品融资丑闻仍在市场余波未平。

“我们已经将部分镍运出中国。目前没有需求，因为青岛港口事件后太难获得信用证，”一家新加坡交易商称。

6-8月，中国镍出口跳增至逾5万吨，较1-5月出口量接近翻倍，自6月中旬以来也推动LME库存上升约四分之一至创纪录的359,166万吨。

同时交易商称，马来西亚的镍全板负极板(full-plate cathode)升水也大跌至约10-15美元，8月中旬时为60-70美元。

LME期镍 价格自9月9日以来已经缩水约18%，报每吨16,200美元，但今年迄今仍上涨16%左右。<0#MNISTX-LOC>

镍库存图表：link.reuters.com/xer92w(完) (编译 白云/朱晓军；审校 李婷仪)