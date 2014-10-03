《香港重要政经日程》--10月6日-10月10日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
================== 今日重要政经消息=================
10月6日（周一）
-- 恒生银行 宣布第三次中期股息。
-- 汇丰控股 宣布第三次中期股息。
================== 近期重要政经消息=================
10月7日（周二）
-- 汇丰公布9月份PMI。
10月8日（周三）
-- 公布9月份外汇储备资产。
-- 华人置业 宣布派发特别股息。
10月9日（周四）
-- 迅销 公布全年业绩。
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
--14:00 上海电气 在中国举行股东特别大会。
*10月10日（周五）
-- 粤首环保 公布全年业绩。
--10:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。