日本股市：早盘下跌，受欧股跌势与中国PMI数据影响

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
本周日经指数下跌0.4%。
“我们预期10月会有更多跌势，”东海东京研究中心首席策略师中井裕幸表示。
“投资人担忧全球经济成长，以及美联储量化宽松结束与香港示威活动的双重打击。”
出口股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.4%，索尼 跌0.5%，但Panasonic 小涨0.2%。
东证股价指数 小跌0.1%至1,278.15点，JPX-日经400指数 下跌0.2%至11,621.01点。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。