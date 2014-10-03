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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 10:12 BJT

日本股市：早盘下跌，受欧股跌势与中国PMI数据影响

本周日经指数下跌0.4%。

“我们预期10月会有更多跌势，”东海东京研究中心首席策略师中井裕幸表示。

“投资人担忧全球经济成长，以及美联储量化宽松结束与香港示威活动的双重打击。”

出口股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.4%，索尼 跌0.5%，但Panasonic 小涨0.2%。

东证股价指数 小跌0.1%至1,278.15点，JPX-日经400指数 下跌0.2%至11,621.01点。(完)
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