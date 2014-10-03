欧洲个股：中国企业有意收购Enel在罗马尼亚和斯洛伐克的电力资产

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透罗马10月2日 - 意大利公用事业公司Enel 的执行长周四表示，该公司为削减债务考虑出售在罗马尼亚和斯洛伐克的电力资产，中国数家企业有意收购。
Enel是欧洲负债最严重的公共事业公司，其已经承诺今年出售价值逾40亿欧元(50亿美元)的资产，以便削减债务并保持住投资级别评级。
除了罗马尼亚和斯洛伐克的资产外，该公司还计划出售所持西班牙公用事业公司Endesa 的92%股权中的一部分。
Enel执行长Francesco Starace周四对记者称，“有中国企业对罗马尼亚和斯洛伐克(的资产)感兴趣。”
他表示，中国国家电网公司已经表示对罗马尼亚的发电和输电资产有兴趣。
抓住欧元区危机的时机，中国现金充裕的国有电力集团一直在积极收购海外资产。中国国家电网已经收购了葡萄牙和意大利电网运营商少数股份，还在寻求涉足希腊和西班牙的电网。按营收计，中国国家电网是全球最大的公用事业公司。 (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。