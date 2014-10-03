版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 10:04 BJT

欧洲个股：中国企业有意收购Enel在罗马尼亚和斯洛伐克的电力资产

路透罗马10月2日 - 意大利公用事业公司Enel 的执行长周四表示，该公司为削减债务考虑出售在罗马尼亚和斯洛伐克的电力资产，中国数家企业有意收购。

Enel是欧洲负债最严重的公共事业公司，其已经承诺今年出售价值逾40亿欧元(50亿美元)的资产，以便削减债务并保持住投资级别评级。

除了罗马尼亚和斯洛伐克的资产外，该公司还计划出售所持西班牙公用事业公司Endesa 的92%股权中的一部分。

Enel执行长Francesco Starace周四对记者称，“有中国企业对罗马尼亚和斯洛伐克(的资产)感兴趣。”

他表示，中国国家电网公司已经表示对罗马尼亚的发电和输电资产有兴趣。

抓住欧元区危机的时机，中国现金充裕的国有电力集团一直在积极收购海外资产。中国国家电网已经收购了葡萄牙和意大利电网运营商少数股份，还在寻求涉足希腊和西班牙的电网。按营收计，中国国家电网是全球最大的公用事业公司。 (完) (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐