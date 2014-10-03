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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 10:11 BJT

台湾股市：早盘上扬，宏达电因财报预期向好而领涨

路透台北10月3日 - 台湾股市周五早盘上扬0.69%，基本跑赢亚洲和全球其他股市；智能手机生产商宏达电 领涨，该公司料公布第三季财报有所改善。

截止0150 GMT，台股加权股价指数 涨62.26点至9,037.45点，周四收跌0.17%。

电子类指数 走高1%，宏达电攀升3.11%。据分析师预估，该公司在去年第三季首现亏损以来，可能即将扭亏为盈。

半导体类指数 涨0.88%，电脑及周设类指数 攀升0.87%。(完)
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