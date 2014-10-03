台湾股市：早盘上扬，宏达电因财报预期向好而领涨

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾股市周五早盘上扬0.69%，基本跑赢亚洲和全球其他股市；智能手机生产商宏达电 领涨，该公司料公布第三季财报有所改善。
截止0150 GMT，台股加权股价指数 涨62.26点至9,037.45点，周四收跌0.17%。
电子类指数 走高1%，宏达电攀升3.11%。据分析师预估，该公司在去年第三季首现亏损以来，可能即将扭亏为盈。
半导体类指数 涨0.88%，电脑及周设类指数 攀升0.87%。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。