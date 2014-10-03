欧洲金融：监管机构应考虑禁止某些银行股沽空交易--前央行管委韦伯

路透苏黎世10月2日 - 前欧洲央行(ECB)管委韦伯(Axel Weber)称，在欧洲央行对欧元区银行业者检视结果出炉前，市场监管机构应考虑禁止投资者某些沽空银行股交易。

欧洲央行对131家区内最重要的银行业者进行测试，若发现银行资本不足以承受再次爆发的危机，将强迫银行增资。被要求增资的银行往往会股价大幅下跌。欧洲央行已对银行承诺，对测试结果保密，但外界仍担心在10月末结果公布前可能会提前走漏风声。

韦伯过去担任德国央行总裁，现为瑞银 董事长，他警告，被投资者预期测试结果不佳的银行，股价有可能会遇到麻烦。

“有一些激进的投资者希望裸卖空这些公司的股票，或者预期下跌而沽出，”韦伯在接受奥地利报纸标准报(Der Standard)专访时表示。

“这就带来很大的压力，也因此应该考虑暂时禁止这些工具。”