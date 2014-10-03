亚洲金融：9月东南亚货币走软且股市下跌，因外国投资者抛售

路透吉隆坡/雅加达10月3日 - 9月标志着东南亚汇市和股市的转折点，结束了连续六个月来的资本流入，因美元全线上涨引发投资者对汇率风险的关注，而且这些东南亚市场估值较高。

尽管发布数据的四个国家印尼、泰国、菲律宾和马来西亚的外国投资累计净值仍为正值，但流入这些国家股市的资金明显下降，印尼和马来西亚甚至出现了大规模的资金外流。

债市更为平稳，但9月外国对该地区债市的投资放缓，令马币(林吉特) 菲律宾披索 等货币兑美元回吐今年前八个月的涨幅。

基金经理和分析师目前认为9月是亚洲新兴市场新一轮跌势的开始，而非涨势的短暂中断。这在周四就得到了证实，市场因全球制造业数据疲弱而大跌。

“我们目前看到外国投资者抛售的初步信号，”瑞信分析师在报告中称。

瑞信分析师Ashish Agrawal和Martin Yu怀疑，迄今债市表现出的韧性将改变，因汇率的疲弱态势将促使外国投资者重新评估对亚洲债市的敞口。

利空因素越来越多。美元指数 目前已处于四年高位，随着美国经济数据转好，增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年升息的可能性，美元料将进一步上涨。另外，一旦美国长期公债收益率（殖利率）受美国收紧政策预期的推动开始上扬，东南亚市场亦将抛弃目前的克制情绪。

与此同时，今年亚洲市场的涨势已带动股价升至纪录高位或接近纪录高位，而大宗商品价格崩跌以及一些国家改革步伐迟滞，导致经济成长不均衡，打击了投资者的获利预期。

尽管近期资金外流，但外国对印尼股市的投资仍为净流入，今年迄今约为30亿美元，但印尼卢比六个月来累计下跌8%，令了解印尼习惯依赖外资流入的投资者颇为头疼。(完)