台湾汇市：台币盘初趋升因台股劲扬，观望美国非农就业数据

路透台北10月3日 - 台币兑美元 周五盘初走升，汇银人士指出，亚洲货币兑美元的走势不一，但台股相对强劲，台币在美元买盘枯竭下走升，各方观望今日美国将公布的非农就业数据。

欧洲央行则在会议后宣布购买组合债券计画。随后欧元上涨，因欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快会推出透过购买公债来刺激经济的计划。目前欧元兑美元 几无变动。

汇银人士指出，欧洲央行结果影响暂微，目前国际美元虽仍看多但涨势趋于缓和。外资盘初方向不明，台币走贬至30.500附近暂时止步，近期先看30.350-30.450的区间盘整。

〞还是看外资主导，再观察一下。〞一位小型商银交易员说，此外，今日台股表现异常强势，值得后续关注。

本地时间10:13台股 升0.94%报9,059.72点；MSCI亚太明晟指数 同时间维持平盘。

盘初台币主要交易区间在30.35-30.45，上交易日主要区间在30.390-30.455。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点与上日差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.389/30.404左右，上日纽约盘收在30.380。

韩国金融市场今日因建国纪念日休市。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.35-30.45

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