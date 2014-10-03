《独家新闻》私募企业Silver Lake欲出售IPC Systems--消息人士

路透纽约10月2日 - 消息人士表示，私募股权投资公司Silver Lake Partners LP欲出售IPC Systems，以退出其最长期持有的投资之一。IPC Systems是向华尔街交易商提供沟通系统的企业。

Silver Lake在2006年以8亿美元从高盛 旗下的私募股权投资分支收购了IPC；知情人士称，Silver Lake已聘请高盛和Evercore Partners Inc 负责出售IPC事宜。

消息人士补充称，IPC未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的年度获利接近1.6亿美元，出售时包括债务在内的估值可能超过14亿美元。

由于出售程序没有公开，因此消息人士要求匿名。Silver Lake、IPC、高盛和Evercore均拒绝置评。(完)