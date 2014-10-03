香港热股：普拉达早盘一度下跌4.6%，因香港示威活动影响其业务

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 奢侈品零售商普拉达 股价周五最大跌幅达4.6%，至逾两年来最低水准，因香港民主示威活动影响其在港业务。香港是该公司重要市场之一。
截至7月底的1-6月当中，普拉达大中华业务部门营收为3.88亿欧元(4.89亿美元)，占同期整体营收的五分之一还多。许多顾客为来自中国大陆的观光客。
该股后缩减跌幅至1.5%，同期恒生指数 跌1.1%。
该公司亦面临其它问题。公司周一表示，董事长Miuccia Prada及其丈夫Patrizio Bertelli因以往税务问题正在接受意大利当局的调查。Bertelli担任公司的执行长。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。