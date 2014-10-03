香港热股：普拉达早盘一度下跌4.6%，因香港示威活动影响其业务

路透香港10月3日 - 奢侈品零售商普拉达 股价周五最大跌幅达4.6%，至逾两年来最低水准，因香港民主示威活动影响其在港业务。香港是该公司重要市场之一。

截至7月底的1-6月当中，普拉达大中华业务部门营收为3.88亿欧元(4.89亿美元)，占同期整体营收的五分之一还多。许多顾客为来自中国大陆的观光客。

该股后缩减跌幅至1.5%，同期恒生指数 跌1.1%。

该公司亦面临其它问题。公司周一表示，董事长Miuccia Prada及其丈夫Patrizio Bertelli因以往税务问题正在接受意大利当局的调查。Bertelli担任公司的执行长。(完)