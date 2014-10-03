澳新汇市：澳新货币在近期下跌后收复部分失地，关注美国就业数据

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
澳元本周料录得0.2%涨幅，进一步脱离周三创下的八个月低位0.8663美元。
移动均线分析显示，澳元下行趋势出现气力放尽的迹象。小时支撑位位于0.8765美元，接着是0.8720/40，2014年低位0.8660有重大支撑。
“我们预期澳元将避免再度测试0.8660美元水平，未来几天将在0.8690–0.8900之间震荡，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。
新西兰元走势与澳元大致类似，新西兰元兑美元 持于0.7875美元，脱离14个月低位。
新西兰元兑美元上日跳涨1.5%，受一波短线轧空涨势支撑，不过新西兰元仍将录得周线小幅下滑，或将连续第七周走跌。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。