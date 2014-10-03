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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 10:36 BJT

澳新汇市：澳新货币在近期下跌后收复部分失地，关注美国就业数据

澳元本周料录得0.2%涨幅，进一步脱离周三创下的八个月低位0.8663美元。

移动均线分析显示，澳元下行趋势出现气力放尽的迹象。小时支撑位位于0.8765美元，接着是0.8720/40，2014年低位0.8660有重大支撑。

“我们预期澳元将避免再度测试0.8660美元水平，未来几天将在0.8690–0.8900之间震荡，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。

新西兰元走势与澳元大致类似，新西兰元兑美元 持于0.7875美元，脱离14个月低位。

新西兰元兑美元上日跳涨1.5%，受一波短线轧空涨势支撑，不过新西兰元仍将录得周线小幅下滑，或将连续第七周走跌。(完)
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