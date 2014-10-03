台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，关注美国非农就业数据

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周五微跌。交易员指出，美国指标10年期公债殖利率亚洲早盘续处2.43%左右，并未释出进一步方向，令103/15盘初持在1.28%附近横向整理，静待美国非农就业数据出炉。
他们并表示，尽管上日103/15殖利率急跌，空单量依旧在118亿台币的相对高档，而今日103/15殖利率微幅开高至1.30%，随即有部分空单回补压低殖利率，显示空单仍有回补压力。
103/15殖利率盘中低位一度触及1.2750%，续创9月24日展开发行前交易以来盘中新低。
“台债今日反应看起来，好像预期美国非农就业数据不如预期。”一位外银台债交易员说。
另一位本地银行交易员指出，若美国非农就业表现优于预期，美债仍有转空机会，但若不如预期，美债殖利率可能续探低位。
路透调查的分析师预估中值为，9月非农就业岗位增加21.5万。
美国公债价格周四下滑，在周五美国公布9月就业报告前，投资人再度押注收益率可能上升。指标10年期公债 尾盘跌10/32，收益率报2.43%，隔夜市场一度低见2.38%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.27-1.30%
本地时间10:33时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率下跌0.65基点报1.2790%。
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