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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 10:51 BJT

香港热股：内房板块逆市上扬，受内地房贷松绑刺激

路透香港10月3日 - 中国于国庆前夕宣布松绑房贷，刺激香港上市的内地房产股周五逆市上涨，蓝筹内房股华润置地 、中国海外 最多曾分别升5%及3.6%(20.7)。

中国央行和银监会周二下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素确定首付款比例和贷款利率水平。

港股今天在国庆和重阳假期后复市，大盘恒生指数 走弱，但内房股板块表现一枝独秀，多家大型内房股涨幅逾4%，包括绿城中国 、世茂房地产 等。中国股市因国庆假期休市。

投行巴克莱发表报告称，过去两个星期已看到内地多个城市的房地产销售情况改善，而宽松的政策环境已开始对房地产市场产生正面效果。该行相信，近期房贷的放松将进一步带动10、11月的楼市气氛。经过近期的股价调整，相信内房板块估值再次变得吸引（股价对每股资产净值折让达47%），提高良好的入市点，但该行建议投资者应选择优质股，例如中国海外、华润置地、世茂房地产、融创中国 和合景泰富 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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