香港热股：内房板块逆市上扬，受内地房贷松绑刺激

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 中国于国庆前夕宣布松绑房贷，刺激香港上市的内地房产股周五逆市上涨，蓝筹内房股华润置地 、中国海外 最多曾分别升5%及3.6%(20.7)。
中国央行和银监会周二下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素确定首付款比例和贷款利率水平。
港股今天在国庆和重阳假期后复市，大盘恒生指数 走弱，但内房股板块表现一枝独秀，多家大型内房股涨幅逾4%，包括绿城中国 、世茂房地产 等。中国股市因国庆假期休市。
投行巴克莱发表报告称，过去两个星期已看到内地多个城市的房地产销售情况改善，而宽松的政策环境已开始对房地产市场产生正面效果。该行相信，近期房贷的放松将进一步带动10、11月的楼市气氛。经过近期的股价调整，相信内房板块估值再次变得吸引（股价对每股资产净值折让达47%），提高良好的入市点，但该行建议投资者应选择优质股，例如中国海外、华润置地、世茂房地产、融创中国 和合景泰富 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。