香港热股：内房板块逆市上扬，受内地房贷松绑刺激

路透香港10月3日 - 中国于国庆前夕宣布松绑房贷，刺激香港上市的内地房产股周五逆市上涨，蓝筹内房股华润置地 、中国海外 最多曾分别升5%及3.6%(20.7)。

中国央行和银监会周二下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素确定首付款比例和贷款利率水平。

港股今天在国庆和重阳假期后复市，大盘恒生指数 走弱，但内房股板块表现一枝独秀，多家大型内房股涨幅逾4%，包括绿城中国 、世茂房地产 等。中国股市因国庆假期休市。