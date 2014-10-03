路透调查：欧洲投资者9月股票配比增加近3个百分点，但减持债券

路透伦敦9月30日 - 路透调查显示，欧洲投资者9月大幅增持股票，押注旨在恢复经济增长的宽松货币政策将提振该区域的企业。

根据对18家欧洲资产管理公司的月度调查，这些经理人9月平衡投资组合中的股票平均配比为48.6%，较前一个月的45.7%增加近3个百分点。

但债券配比则从37.6%降至35.8%。

地产配比从1.7%下降至0.6%。现金配比仍未变，为7.7%。

“股票，尤其是美国以外的股票估值仍然合理。其次，整体货币政策依然宽松，尽管未来几个月和几年政策出现一些分歧。第三，以美国为首，经济合作暨发展组织(OECD)(发达)经济体仍处于扩张期，”瑞银环球资产管理分析师Boris Willems指出。

调查样本中的部分人员强调，先前一直让他们对股市有所保留的一些问题已经解决，如苏格兰9月18日公投否决了脱英独立，及美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申利率将有“相当一段时间”维持于极低水平。

债券投资组合的配置则相反。市场普遍认为发达国家的货币政策将分歧，欧洲已作好准备，在美国结束量化宽松(QE)后开始购债。