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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 11:06 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元回稳，此前因美元/日圆走强而下跌

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* 澳元兑美元回稳，稍早因美元/日圆回升而跌至0.8774

* 澳元兑美元日内下跌0.2%，目前市况清淡，最新报0.8787

* 市场如今静待美国今晚的就业报告

* 小时图支撑位在约0.8765，若跌破该水准将下探0.8720-40

* 澳元交叉盘涨跌互见，澳元/日圆升0.2%，澳元/新西兰元升0.3%；欧元/澳元升0.1%。(完)

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