香港已公布经济指标--2014/10/3

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2014年8月* 零售销售值 +3.4 -3.1 +8.1 2014年8月* 零售销售量 +2.8 -4.5 +7.2 2014年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +4.0 +4.5 2014年8月 甲类消费物价指数(CPI +4.8 +4.6 +4.9 A) 2014年第二季 本地生产总值(GDP) +1.8 +2.6 +3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年6-8月% 14年5-7月% 13年6-8月% 失业率 3.3 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年8月 贸易赤字／盈余 -31.5 -42.13 -39.6 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。