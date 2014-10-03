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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 11:11 BJT

《全球市场》亚洲股市仍受香港局势压抑，关注美国非农就业报告

投资者还在谨慎关注香港局势进展。香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求。

梁振英并重申警方的警告，声称若示威者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。

不过，梁表示政务司司长林郑月娥将会尽快与学生会面，讨论政治改革，但并未提出时间表。

经济成长担忧、地缘政治风险加上美元走强，已经对大宗商品价格造成打压。

期铜 报每吨6,651美元，徘徊在隔夜所及五个月低位6,600美元附近。油价跌至两年低点，布兰特原油 报每桶93.55美元。(完)

(编译 张涛/张若琪/陈宗琦/王兴亚；审校 白云/于春红/张明钧/杜明霞)
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