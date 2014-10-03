《全球汇市》美元兑日圆反弹，等待美国非农就业数据

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2654 1.2668 -0.11 -7.94 1.3745
美元/日圆 108.81 108.41 +0.37 +3.33 105.30
欧元/日圆 137.69 137.33 +0.26 -4.86 144.73
美元/瑞郎 0.9547 0.9539 +0.08 +6.93 0.8928
英镑/美元 1.6130 1.6142 -0.07 -2.57 1.6556
美元/加元 1.1171 1.1154 +0.15 +5.19 1.0620
澳元/美元 0.8788 0.8803 -0.17 -1.40 0.8913
新西兰元/美元 0.7865 0.7901 -0.46 -4.16 0.8206
澳元/日圆 95.620 95.430 +0.20 +1.89 93.850
新西兰元/日圆 85.580 85.650 -0.08 -0.96 86.410
英镑/日圆 175.51 175.00 +0.29 +0.68 174.33
澳元/新西兰元 1.1165 1.1137 +0.25 +2.92 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/杜明霞/朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/李婷仪/张若琪)
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