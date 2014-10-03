台湾货币市场：短率高位下移，期底由需求方主导

* 期底资金宽裕，短率高位略有下移

* 下周短率料持稳，月中后缓步走扬

* 投信找券需求增，RP利率靠向低位

记者 董永年

路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周五高位下移。调度人士表示，月初资金宽裕，且为提存期最后一天，多家银行资金变多，等待有资金需求的银行开口，短率高位走低。

下周迈入新提存期，他们认为，由于10月非季底，资金情势预料与7、8月相似，不致过紧。但因央行货币政策转向中性，会高度关注公开市场的冲销是否转趋频繁。拆款与短票利率全月可能呈现缓步垫高走势。

〞今天有要补一点，但不急，晚点钱会多出来。〞一位银行资金调度人士称。

另一票券商交易主管则表示，一早即有银行来电请托帮忙消化资金，拆款利率比昨日稍微走低。

本地时间11:58时：

--台币兑美元 暂升6.0分报30.400。

--台湾加权股价指数 涨1.30%，报9,092.43点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.425%，上日为0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.400-0.430%，上日在0.425-0.440%。

**短票利率略靠向低位**

短票市场方面，大型票券商指出，今日是期底，多钱的银行要消化资金，且发票量不似周五例行性的偏高，买票利率略往区间低位靠拢。

针对下周，票券商表示，利率应该会维持在既有区间，待月中后才有往上的机会，全月平均利率料呈现缓步向上的趋势。

〞月内与跨月的成交利率，大概有下来1基点。〞一位票券商交易员称。

一大型公股银行交易员则称，今日发票量比到期似乎少一点，卖票利率开在0.61-0.63%。不过觉得0.61%偏低，所以没买。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.61-0.63%，同上日。惟成交比重略向低位靠拢。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.610%，前日则为0.604%。

台湾央行今日存单到期金额3,587.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周一3,527亿、周二2,562.5亿、周三2,228.5亿、周四2,234.3亿及周五862.8亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为192亿台币，累积超额准备为3,090亿台币、加计前期1%的超额准备为3,695亿台币。

**投信找券需求增**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五靠向区间低位。交易商表示，今日交割摩根大通 美元债7.95亿美元并未影响市场资金调度，反而随着投信端资金持续回笼，找券需求渐增，令RP利率区间低位成交比重提高。

展望下周，市场人士指出，下周交割因子主要集中在周三，包括两档国际板债券及鸿海公司债，集中交割料对市场造成些许影响，惟目前正值提存期初，整体资金情势偏向宽松，料RP利率变化幅度不大。

下周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳币、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )

〞下周就看买盘资金筹钱状况。〞一本地证券商交易员说。

另位证券资调人士提及，受到资金陆续转进国际板债券影响，寿险端资金从季底到现在皆大致持平，下周三国际板债券交割前料资金情势会稍微趋紧，但投信端资金偏多，估下周RP利率暂难跳脱既有区间。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。