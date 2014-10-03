企业并购：软银斥资2.5亿美元买下美国传奇电影公司少数股权

路透东京/纽约10月2日 - 日本软银 周四表示，将斥资2.5亿美元买下私人控制的传奇电影公司(Legendary Pictures)的少数股权，两家公司还将成立合资企业。

双方表示，合资企业将利用传奇电影公司在电视和数码技术等方面的知识产权，着力开发中国与印度市场。

传奇电影公司由前投资银行家Thomas Tull在2000年成立，参与制作过的热门电影包括“蝙蝠侠前传2：黑暗骑士”、“超人：钢铁之躯”、2014年重拍“哥斯拉”、以及系列电影“宿醉”。

入股传奇电影将帮助软银进军好莱坞影视产业，也将扩大该公司及其创始人孙正义在美国电信与媒体产业的业务触角。