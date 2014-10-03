企业并购：软银斥资2.5亿美元买下美国传奇电影公司少数股权

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透东京/纽约10月2日 - 日本软银 周四表示，将斥资2.5亿美元买下私人控制的传奇电影公司(Legendary Pictures)的少数股权，两家公司还将成立合资企业。
双方表示，合资企业将利用传奇电影公司在电视和数码技术等方面的知识产权，着力开发中国与印度市场。
传奇电影公司由前投资银行家Thomas Tull在2000年成立，参与制作过的热门电影包括“蝙蝠侠前传2：黑暗骑士”、“超人：钢铁之躯”、2014年重拍“哥斯拉”、以及系列电影“宿醉”。
入股传奇电影将帮助软银进军好莱坞影视产业，也将扩大该公司及其创始人孙正义在美国电信与媒体产业的业务触角。
软银表示，对传奇电影的投资交易预计将在10月完成，期间或将受到一些条件的影响。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。