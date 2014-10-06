澳门经济：9月博彩收入按年减少11.7%，至256亿澳门元

路透香港10月6日 - 澳门政府周一公布，9月份博彩收入按年减少11.7%，至近255.6亿澳门元，为连续四个月录得同比下降，跌幅较上月的跌6.1%有所扩大。

9月收入按月跌11.5%；而今年首九月的收入按年升5.9%，至2,759亿澳门元。

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。

不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）

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