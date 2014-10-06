澳门经济：9月博彩收入按年减少11.7%，至256亿澳门元

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透香港10月6日 - 澳门政府周一公布，9月份博彩收入按年减少11.7%，至近255.6亿澳门元，为连续四个月录得同比下降，跌幅较上月的跌6.1%有所扩大。
9月收入按月跌11.5%；而今年首九月的收入按年升5.9%，至2,759亿澳门元。
多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。
不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 梁慧仪/赵红梅; 审校 杨淑祯)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2