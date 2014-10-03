《SAFT专栏》下一场危机或从新兴市场爆发，中国高杠杆比率埋隐患

讽刺的是，主要经济体的央行，尤其是美联储都出台了非常规货币政策，旨在推升通胀。美联储把资产负债表相当于GDP的比重从危机前的7%左右升至今天的近25%，此举也带动了杠杆率的上升。如果美联储在未来几年计划或将要缩减资产负债表规模，那将打压增长并对资产价格构成风险。

**中国和“脆弱八国”**

该报告在聚焦中国之外，也提及了“脆弱八国”(阿根廷、巴西、智利、印度、印尼、俄罗斯、南非和土耳其)，这些国家自危机以来的杠杆率都大幅升高。

通常都是如此，当中国等地的潜在增速开始减退，或许已经不可逆转之时，杠杆化突然开始成为一条妙计。不幸的是，采取杠杆化(特别是很多时候是用于支持低收益项目)，只会进一步限制未来的潜在增速，放大经济自然放缓的效应。

中国经济目前的生产率增长速度约为2006年时的一半，而且劳动年龄人口将很快下降。这类因素导致经济增长放缓不可避免，而举债来应对这种放缓恐怕会有副作用。

自2008年以来，中国总债务(非金融业)增幅为GDP的72%，年增长14%。相比之下，这是金融危机前、美国和英国在次贷泡沫时期年增速的约两倍。

投资者指出，中国政府债负并没有那样沉重，因此还有余地在必要时出手救援。也就是说不会违约。更可能的情况是，中国通胀加剧而人民币贬值，将减轻债务的负担转移给外国投资者。

这会导致全球出口需求降低，以及投资者在中国受损，从而伤害全球经济。