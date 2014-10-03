台湾债市：RP利率靠向区间低位，投信端找券需求增温

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五靠向区间低位。交易商表示，今日交割摩根大通 美元债7.95亿美元并未影响市场资金调度，反而随着投信端资金持续回笼，找券需求渐增，令RP利率区间低位成交比重提高。
展望下周，市场人士指出，下周交割因子主要集中在周三，包括两档国际板债券及鸿海公司债，集中交割料对市场造成些许影响，惟目前正值提存期初，整体资金情势偏向宽松，料RP利率变化幅度不大。
下周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )
〞下周就看买盘资金筹钱状况。〞一本地证券商交易员说。
另位证券资调人士提及，受到资金陆续转进国际板债券影响，寿险端资金从季底到现在皆大致持平，下周三国际板债券交割前料资金情势会稍微趋紧，但投信端资金偏多，估下周RP利率暂难跳脱既有区间。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
下周台币债券交割因子包括周一交割1,200亿台币一年期定存单及耕兴 6亿可转债、周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。此外，下周一鸿海公司债还本付息34.1亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。