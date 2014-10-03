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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 12:00 BJT

台湾债市：RP利率靠向区间低位，投信端找券需求增温

路透台北10月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五靠向区间低位。交易商表示，今日交割摩根大通 美元债7.95亿美元并未影响市场资金调度，反而随着投信端资金持续回笼，找券需求渐增，令RP利率区间低位成交比重提高。

展望下周，市场人士指出，下周交割因子主要集中在周三，包括两档国际板债券及鸿海公司债，集中交割料对市场造成些许影响，惟目前正值提存期初，整体资金情势偏向宽松，料RP利率变化幅度不大。

下周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )

〞下周就看买盘资金筹钱状况。〞一本地证券商交易员说。

另位证券资调人士提及，受到资金陆续转进国际板债券影响，寿险端资金从季底到现在皆大致持平，下周三国际板债券交割前料资金情势会稍微趋紧，但投信端资金偏多，估下周RP利率暂难跳脱既有区间。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

下周台币债券交割因子包括周一交割1,200亿台币一年期定存单及耕兴 6亿可转债、周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。此外，下周一鸿海公司债还本付息34.1亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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