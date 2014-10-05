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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--10月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月6日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                               9月             --        +1.8%
                 网络招聘广告                                               --        +1.4% 
    0600  德国工业订单(较前月)                              8月            -2.5%      +4.6%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       10月           负12.0      负9.8 
    
    1400  美国就业趋势指数                                  9月             --        121.3
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     9月             --         49.1
                经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)                                    50.9
    2230  澳洲AIG建筑业指数                                 9月             --           55

    2350  日本外汇储备(亿美元)                              9月             --       12,780
    
    10月6日-13日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                       9月            +0.4%      +0.1%
               三个月房价指数(较上年同期)                                  +9.7%      +9.7%
           
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月3日(五)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                           8月            +3.3%       --       
             
    0715  西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)             9月            55.8        57.1     
 
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                       9月            48.8        49.6     
 
    0750  法国Markit服务业PMI                               9月            48.4        49.4     
 
                    综合PMI                                                48.4         --      
 
    0755  德国Markit服务业PMI                           9月终值            55.7        55.4     
 
                    综合PMI                                                54.1          --     
  
    0800  欧元区Markit服务业PMI                         9月终值            52.4        52.8     
 
                      综合PMI                                              52.0        52.3     
 
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                          9月            58.7        59.1     
 
    0900  欧元区零售销售(较前月)                            8月           +1.2%       +0.1%     
 
                    (较上年同期)                                          +1.9%       +0.5%     
 
    1230  美国非农就业岗位(万个)                            9月        增加24.8    增加21.5   
              民间就业岗位(万个)                                       增加23.6    增加21.0   
              制造业就业岗位(万个)                                      增加0.4     增加1.2     
              政府就业岗位(万个)                                        增加1.2        --     
              失业率                                                       5.9%        6.1%    
              平均时薪                                                     持平       +0.2%     
  
              平均每周工时                                                 34.6        34.5     
 
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                          8月         逆差401     逆差409    
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                            8月         逆差6.1    顺差15.5   
                出口(亿加元)                                              441.9        --       
                进口(亿加元)                                              448.0        --       
                                   
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)             9月终值            59.0        --       
                    服务业PMI                                              58.9        --       
    1400  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                  9月            58.6        58.5     
  
                                       企业活动指数                        62.9        63.5     
  
                                       就业指数                            58.5        --       
                                       新订单指数                          61.0        --       
                                       价格指数                            55.2        --       
    (完)
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