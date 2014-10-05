主要国家经济指标预测--10月6日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +1.8% 网络招聘广告 -- +1.4% 0600 德国工业订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负12.0 负9.8 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1 经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 55 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,780 10月6日-13日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月3日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 +3.3% -- 0715 西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI) 9月 55.8 57.1 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 48.8 49.6 0750 法国Markit服务业PMI 9月 48.4 49.4 综合PMI 48.4 -- 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.7 55.4 综合PMI 54.1 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.4 52.8 综合PMI 52.0 52.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 58.7 59.1 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +1.2% +0.1% (较上年同期) +1.9% +0.5% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加24.8 增加21.5 民间就业岗位(万个) 增加23.6 增加21.0 制造业就业岗位(万个) 增加0.4 增加1.2 政府就业岗位(万个) 增加1.2 -- 失业率 5.9% 6.1% 平均时薪 持平 +0.2% 平均每周工时 34.6 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差401 逆差409 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差6.1 顺差15.5 出口(亿加元) 441.9 -- 进口(亿加元) 448.0 -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 59.0 -- 服务业PMI 58.9 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.6 58.5 企业活动指数 62.9 63.5 就业指数 58.5 -- 新订单指数 61.0 -- 价格指数 55.2 -- (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。