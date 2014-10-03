日本债市：早盘表现为持稳至小涨，受日股疲软支撑

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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10年期公债 0.515% -0.5 0.520%
20年期公债 1.355% -0.5 1.360%
30年期公债 1.630% +0.0 1.630%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.98 +0.07 145.91
注1：公债期货涨跌为点数。
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。