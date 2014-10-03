《热点透视》大可继续相信美元涨势远未终结

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 李爽

路透伦敦10月2日 - 美元走势目前有点不稳。但在此之前，美元已创下1971年自由浮动汇率以来最长周线连涨纪录。美元将会恢复涨势。

从经济角度讲，美元上涨有充分的理由：美国联邦储备理事会(美联储，FED)将结束资产购买计划，并正在为加息做准备，美国经济状况也比多数其他国家好，而且美国公债收益率也高于日债和许多欧洲政府公债。

美国展开最近这波涨势之前，上述这些趋势早已出现，随着其他货币光环褪色，这些趋势显得非常突出。纯粹因为英国或许在可预见的未来升息这个理由而推升英镑的做法已经过时了。而欧洲央行跟进日本早已走上的路线，决定推动欧元贬值后，欧元就一直不受待见。

自然而然地，美元走强成为一个大主题。交易员纷纷加入行列，增加投机性美元多头仓位。就像周四的情况那样，偶尔遭遇获利了结在所难免。不过未来数月美元涨势将会自我壮大。以美元融资买进更高收益货币的利差交易正在平仓。而且，美元升值令商品价格承压，刺激投资者抛售商品货币--通常会是改买美元。

除了获利了结，美元涨势还有其他更大的阻碍风险。最近美联储有三位官员指出，汇率上升有可能令国内经济活动减速。如果美国推迟加息，那么美元或许会承压。此外，如果美国出口商开始抱怨，那么美国政治力量有可能介入汇率之争。

然短期内不太可能出现对美元涨势的重大官方阻力，尤其是以历史水准来看，目前美元汇率根本不算贵。根据美联储衡量美元兑主要贸易伙伴国货币的汇率指标，目前美元仍比2009年高点低8%，比起2002年高位，则低了近20%。