《热点聚焦》葛罗斯闪辞风波底定，交易员反应由困惑转为追逐契机

葛罗斯的劲敌、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周一表示，他所属的投资机构DoubleLine Capital周五资金净流入介于4-5亿美元。

DoubleLine Funds总裁Ron Redell向路透表示，“有大量因为近期消息影响的固定收益资产流动。我们相信DoubleLine和其他资产管理公司正接获更多买兴。”

接近贝莱德 的消息人士指出，该公司亦有资金流入。一名消息人士指出，贝莱德一直买进公债及其他固定收益工具，试图扩大市占。贝莱德为全球最大资产管理公司。

“有监于我们固定收益部门全面强劲表现，全年来我们见到强劲的资金流入。最近几天，客户询问大幅增加，特别是有关我们的Total Return以及Strategic Income Opportunities系列基金，”一贝莱德发言人称。

**恐惧放大**

多家交易商表示，葛罗斯离职的时机，恰逢股票及高收益债券等风险资产已经脱离高档。对于欧洲成长疲软、香港示威、以及美国首见埃博拉病例等疑虑，均助长美国公债避险买盘。高收益利差亦面临压力，因全球经济成长前景疑虑挥之不去，且有许多投资人认为市场估值过高。

不过交易商指出，葛罗斯效应绝对存在。

他离职消息引发的不安气氛仍在本周余波荡漾，且很大程度还未消散。公司债的新发行交易周一基本上呈现停摆。如今，债券跌势虽然已经转淡，且初级市场也已经回弹，其他领域仍持续承压。

Western资产管理的Orndorff指出，风险较高债券的收益率买卖价差仍大于平常水准。这类债券包括垃圾债券、非机构抵押支持债券(MBS)、商业抵押支持债券(CMBS)以及通膨保值债券(TIPS)等等。

Orndorff并称，若PIMCO基金遭赎回情况扩大，“这有可能成为债市一段惨淡走势的开端。且可能一波波地袭来。”(完) (编译/审校 蔡美珍/李春喜/张荻/高琦/张明钧/龚芳/孙茉莉)