路透调查：澳洲央行10月料维持利率不变，预计2015年开始升息

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透悉尼10月3日 - 路透调查显示，受访18位分析师全部预期澳洲央行将在10月7日会议上维持指标利率在2.50%的纪录低点不变。澳洲利率一年多来一直持稳。分析师预期澳洲央行将在2014年按兵不动，明年将开始逐步升息。
澳洲央行此次会议结果将在10月7日0330GMT公布。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。