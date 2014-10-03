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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 12:46 BJT

路透调查：澳洲央行10月料维持利率不变，预计2015年开始升息

路透悉尼10月3日 - 路透调查显示，受访18位分析师全部预期澳洲央行将在10月7日会议上维持指标利率在2.50%的纪录低点不变。澳洲利率一年多来一直持稳。分析师预期澳洲央行将在2014年按兵不动，明年将开始逐步升息。

澳洲央行此次会议结果将在10月7日0330GMT公布。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
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