欧元区数据：9月企业活动扩张速度降至年内低点--PMI报告

欧元区9月Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至10个月低点52.0，低于8月的52.5。

9月上述综合PMI终值也低于初值52.3，不过这是连续第15个月高于荣枯分水岭50。

“PMI数据表明欧元区经济在第三季依旧是原地踏步，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

欧元区9月综合PMI产出物价分项指数降至14个月低点48.5。

新订单分项指数降至近一年最低。

Williamson还表示：“PMI数据显示出的增长放缓，将令欧洲央行面临更大的压力去拓宽计划购买的资产的范围，不仅仅要购买风险较高的ABS，还要开始购买公债。”

欧洲央行周四提出购买重新包装债券的计画，将在数周之内实施，藉此拯救欧元区疲弱不振经济，而央行总裁称必要时将扩大采取行动。