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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 13:00 BJT

《汇市简讯》技术图型显示英镑兑澳元将大幅修正

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* 英镑/澳元亚洲盘在窄幅区间盘整，市场静候美国就业报告

* 英国服务业PMI是初步事件风险

* 五、10日移动均线显示空头交叉，波林格区间收窄

* 这暗示上行趋势已触顶，后市可能盘整

* 若收在10日移动均线切入位1.8480下方，则下看关键的20日移动均线切入位1.8185

* 图表：link.reuters.com/vaw92w(完)

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