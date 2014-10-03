香港股市：恒指早盘跌1%创四个半月低点，遭政治和经济忧虑双重打击

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 香港股市周五早盘跌至四个半月低点，投资者沽出股票，因当地示威活动持续，而且中国经济数据不佳。
香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求。中国政府中梁振英的支持者也面临越来越大压力，这是数十年来他们遭遇的最大政治挑战之一。
截止中午，恒生指数 跌1%至22,701.57点，创5月21日以来低点。恒生国企指数 下滑0.8%至逾三个月低点。
两项指数周线目前分别下挫4.1%和3.4%。
中国9月官方采购经理人指数(PMI)增速录得八个月低点，新订单指数为2008年全球金融危机以来首次下滑。
中资房地产股表现优异，华润置地 和中海地产 分别大涨7.5%和5.1%。
零售股续跌，六福集团 重挫3.8%，普拉达 一度大跌4.6%，中午时分扳回部分跌幅，早盘收低0.6%。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。