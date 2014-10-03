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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 13:11 BJT

香港股市：恒指早盘跌1%创四个半月低点，遭政治和经济忧虑双重打击

路透香港10月3日 - 香港股市周五早盘跌至四个半月低点，投资者沽出股票，因当地示威活动持续，而且中国经济数据不佳。

香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求。中国政府中梁振英的支持者也面临越来越大压力，这是数十年来他们遭遇的最大政治挑战之一。

截止中午，恒生指数 跌1%至22,701.57点，创5月21日以来低点。恒生国企指数 下滑0.8%至逾三个月低点。

两项指数周线目前分别下挫4.1%和3.4%。

中国9月官方采购经理人指数(PMI)增速录得八个月低点，新订单指数为2008年全球金融危机以来首次下滑。

中资房地产股表现优异，华润置地 和中海地产 分别大涨7.5%和5.1%。

零售股续跌，六福集团 重挫3.8%，普拉达 一度大跌4.6%，中午时分扳回部分跌幅，早盘收低0.6%。(完)
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