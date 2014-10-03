国际油市：布兰特反弹升向94美元但周线料降，供应充足致看空人气难改

“我认为油市目前对于风险比较漠视。油价没有体现相关的升水，这让我感到有些担忧，”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt表示。

伊拉克动荡局势曾在6月推动布兰特原油涨至九个月高位115.71美元，但随后由于全球原油供应未受冲击以及利比亚产出增加，布兰特油价不断下跌。

然而中东突然出现紧张局势。土耳其国会周四授权政府命令针对伊斯兰国采取军事行动。

0528GMT，布兰特11月原油期货 涨0.4美元至每桶93.82美元。但该合约本周累计下跌逾3美元，并在周四触及2012年6月以来最低点91.55美元。

美国11月原油期货 涨0.54美元至每桶91.55美元。本周累计下跌近2美元，创出一个月来的最大周线跌幅。该合约上日跌至2013年4月以来最低点88.18美元。

投资者关注今日稍晚公布的美国非农就业数据。(完)

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