路透调查：印尼央行周二料维持指标利率在7.50%不变

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透雅加达10月3日 - 路透调查显示，印尼央行周二在政策会议上料维持指标利率不变。
所有16位受访者均预计印尼央行将维持政策利率在7.50%不变；该利率自2013年11月以来一直维持在这一水平。
他们预计隔夜存款利率(FASBI)将维持在5.75%不变，贷款利率料维持在7.5%。
多数分析师预计今年余下时间内指标利率将持稳，两位分析师预计央行将升息25-50个基点，一位预计第四季将降息25个基点。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。