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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:01 BJT

路透调查：印尼央行周二料维持指标利率在7.50%不变

路透雅加达10月3日 - 路透调查显示，印尼央行周二在政策会议上料维持指标利率不变。

所有16位受访者均预计印尼央行将维持政策利率在7.50%不变；该利率自2013年11月以来一直维持在这一水平。

他们预计隔夜存款利率(FASBI)将维持在5.75%不变，贷款利率料维持在7.5%。

多数分析师预计今年余下时间内指标利率将持稳，两位分析师预计央行将升息25-50个基点，一位预计第四季将降息25个基点。(完)
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