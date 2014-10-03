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市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场静待美国非农就业报告

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* 美元/日圆涨0.45%，新西兰元/美元走低0.47%，澳元/美元下滑0.16%，欧元/美元跌0.15%

* 日股日经指数初步收高0.3%，港股盘中跌0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.4375%

* 美国9月聘雇有望回暖

* 中国9月官方非制造业PMI至八个月低点，新订单指数跌破临界点

* 日本央行总裁黑田东彦：只要汇价符合基本面，日圆走软将对经济有利 。(完)

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