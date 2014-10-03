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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:17 BJT

新兴汇市：亚币涨跌互见，市场等待美国非农就业数据

澳洲联邦银行(CBA)亚洲汇市策略师Andy Ji称，即便非农数据好于市场预期，美元兑亚币涨势也可能受限。

大多新兴亚币本周下滑，韩元 领跌下挫约1.6%。韩国市场周五因节假日休市。

台币/美元 微升0.2%至30.396，远离周一创下的六个月低点30.520，本周下滑0.2%左右。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.97 108.42 -0.50 -3.39 105.28

坡元 1.2729 1.2720 -0.07 -0.76 1.2632

台币 30.402 30.460 +0.19 -1.49 29.950

泰铢 32.46 32.41 -0.15 +1.23 32.86

菲律宾披索 44.76 44.81 +0.11 -0.80 44.40

印尼卢比 12150.00 12145.00 -0.04 +0.08 12160.00

印度卢比 61.61 61.60 -0.02 +0.31 61.80

马币 3.2500 3.2495 -0.02 +0.78 3.2755

人民币 6.1385 6.1395 +0.02 -1.38 6.0539

(完)

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