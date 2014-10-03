新兴汇市：亚币涨跌互见，市场等待美国非农就业数据

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
澳洲联邦银行(CBA)亚洲汇市策略师Andy Ji称，即便非农数据好于市场预期，美元兑亚币涨势也可能受限。
大多新兴亚币本周下滑，韩元 领跌下挫约1.6%。韩国市场周五因节假日休市。
台币/美元 微升0.2%至30.396，远离周一创下的六个月低点30.520，本周下滑0.2%左右。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 108.97 108.42 -0.50 -3.39 105.28
坡元 1.2729 1.2720 -0.07 -0.76 1.2632
台币 30.402 30.460 +0.19 -1.49 29.950
泰铢 32.46 32.41 -0.15 +1.23 32.86
菲律宾披索 44.76 44.81 +0.11 -0.80 44.40
印尼卢比 12150.00 12145.00 -0.04 +0.08 12160.00
印度卢比 61.61 61.60 -0.02 +0.31 61.80
马币 3.2500 3.2495 -0.02 +0.78 3.2755
人民币 6.1385 6.1395 +0.02 -1.38 6.0539
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。