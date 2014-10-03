日本个股：永旺将回购500亿日圆股票，今年迄今跌幅已达到22%

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透东京10月3日 - 日本永旺 周五表示计划回购最多500亿日圆(4.6亿美元)股票，相当于在外流通股的3.58%。
此次回购将从10月6日开始起12个月内完成。
永旺股价自年初迄今已经大幅下降了22%，同期日经指数 跌幅为4%。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。