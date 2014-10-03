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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:19 BJT

日本个股：永旺将回购500亿日圆股票，今年迄今跌幅已达到22%

路透东京10月3日 - 日本永旺 周五表示计划回购最多500亿日圆(4.6亿美元)股票，相当于在外流通股的3.58%。

此次回购将从10月6日开始起12个月内完成。

永旺股价自年初迄今已经大幅下降了22%，同期日经指数 跌幅为4%。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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